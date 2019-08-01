Нью-Йорк, США, , 12:23 — REGNUM

Британский актёр Генри Кавилл рассказал о том, как ему удалось получить роль Геральта в предстоящем сериале «Ведьмак». Актёр связывался с Netflix каждый день и покорил их своей настойчивостью, сообщил сайт BGR 31 июля.

Кавилл, будучи большим фанатом книг и игр о Геральте из Ривии, сразу начал активно предлагать свою кандидатуру на роль популярного персонажа. Он звонил своим агентам каждый день и требовал встречи с представителями Netflix. По словам Кавилла, создатели сериала «просто устали» и позволили ему исполнить заветную роль.

Напомним, сериал «Ведьмак» должен выйти на Netflix в 2019 году. Сообщается, что события шоу будут пересказывать сюжет книг Анджея Сапковского и не будут основаны на популярной серии игр от польской студии CD Projekt RED.