Москва, , 11:03 — REGNUM

Проведение фестиваля Индонезии в Москве 2−4 августа 2019 года состоится в парке «Красная Пресня» площадью 16,5 га, сообщает Antaranews.

Индонезийская культура (сс) Christopher Michel

«Мы получили полную поддержку мэрии Москвы», — заявил посол Индонезии в Российской Федерации Мохаммад Вахид Суприяди.

По его словам, фестиваль Индонезии, проводимый в Москве в четвертый раз, окажет положительное влияние на экономические, торговые и туристические отрасли.

Организаторы фестиваля подготовили для гостей мероприятия различные мастер-классы, музыкальные и танцевальные номера, а также ряд других развлечений. Все желающие смогут посетить выставочные павильоны, попробовать индонезийскую кухню и принять участие в квесте.

Известно, что на фестивале будут присутствовать около 1200 участников из Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии в Российской Федерации Мохаммад Вахид Суприяди призвал сотрудников местных органов власти в Индонезии принять участие в индонезийском фестивале в Москве.

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