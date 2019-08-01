Лос-Анджелес, США, , 11:54 — REGNUM

Актриса Коби Смолдерс не знала, что в фильме «Человек-паук: вдали от дома» будет присутствовать сцена после титров с ее участием. Об этом она рассказала в интервью изданию The Hollywood Reporter 31 июля.

Во второй сцене после титров в фильме «Человек-паук: вдали от дома» агенты организации Щ.И.Т. Мария Хилл, которую играет Смолдерс, и Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) оказываются не собой, а скруллами — инопланетной расой, способной принимать облик любых созданий. И если о наличии настоящего Фьюри зрители по сюжету узнают, то была ли в фильмах Marvel настоящая Мария Хилл когда-либо — неизвестно.

Смолдерс призналась, что вообще не знала о существовании этой сцены: ее смонтировали из другой, отснятой для начала фильма. Поэтому она понятия не имеет о реальной судьбе ее персонажа.

Фильм «Человек-паук: вдали от дома» режиссера Джона Уоттса вышел 5 июля 2019 года и за месяц собрал больше $1 млрд кассовых сборов.

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