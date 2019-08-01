Лондон, , 11:38 — REGNUM

Писатель и сценарист Нил Гейман не отрицает возможность появления второго сезона сериала «Благие знамения» от Amazon Prime. Информация появилась во время общения писателя с фанатами в его микроблоге в социальной сети Twitter 31 июля.

Когда Геймана спросили, были ли у них с Терри Пратчеттом какие-то наработки или черновики для написания продолжения «Благих знамений» (сериал снят по мотивам одноименной фантастической книги 1990 года), писатель признался, что были полноценные идеи для сюжета, а в сериале из них — только архангел Гавриил со свитой, поэтому материал для продолжения был.

https://twitter.com/neilhimself/status/1156570860125392896

Нил Гейман, писатель «У нас была целая книга. Я украл у него ангелов, но есть сюжет и персонажи, о которых знали только Терри и я».

При этом когда его спросили, как он относится к инициативе Amazon заказать второй сезон шоу, Гейман признался, что пока не принял окончательного решения, но очень рад тому, что компания хочет двигаться с ним дальше.

https://twitter.com/neilhimself/status/1156560067275235328

Нил Гейман, писатель «Никто, особенно я, еще не приняли никаких решений. Я не уверен, что понимаю, что чувствую без присутствия Терри, но я рад и благодарен, что Amazon Prime хочет больше».

В конце июля представители Amazon Prime заявили, что будут очень рады продолжению сериала «Благие знамения», но только в том случае, если Нил Гейман согласится принять участие в производстве.

Сериал «Благие знамения» вышел 31 мая 2019 года. Он состоит из шести серий, основанных на одноименном фантастическом романе Терри Пратчетта и Нила Геймана. По сюжету ангел Азирафель (Майкл Шин) и демон Кроули (Дэвид Теннант) пытаются совместными усилиями остановить надвигающийся апокалипсис и спасти человечество.

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