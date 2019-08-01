Лос-Анджелес, США, , 09:50 — REGNUM

Сюжет несостоявшегося фильма Бена Аффлека про Бэтмена должен был рассказать о том, как супергерой попал в Лечебницу Аркхэм для безумных преступников, сообщил 31 июля портал Collider.

Об этом журналистам во время пресс-тура фильма «Однажды в Голливуде» рассказал оператор Роберт Ричардсон. Он добавил, что лично его очень заинтересовал сценарий, однако при этом отметил, что Аффлеку пришлось бы проделать большую работу над ним.

Напомним, в марте 2019 года Бен Аффлек объяснил фанатам, почему он решил расстаться с ролью Бэтмена. Актер сообщил, что он решил покинуть проект из-за того, что за два года так и не смог выдать стоящий сценарий несмотря на то, что работал в паре с хорошим писателем.

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Аффлек добавил, что в итоге он решил уступить место другим людям. В итоге новый сольный фильм про Бэтмена будет снимать режисер Мэтт Ривз, главную роль в картине исполнит звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон.

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