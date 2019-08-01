Санкт-Петербург, , 09:48 — REGNUM

31 июля, в свой день рождения, легендарная российская певица Эдита Пьеха в Доме офицеров в Санкт-Петербурге дала традиционный концерт. Отмечающая 82-летие, Пьеха исполнила 15 популярных песен. Поздравить именинницу вышли внук, Стас Пьеха и Эдуард Хиль — младший. Певица поблагодарила собравшихся за многолетнее внимание к ее творчеству.

Стоит напомнить, что впервые Эдита Пьеха вышла на сцену в 1955 году, когда ей исполнилось 18 лет, в составе известного коллектива Александра Броневицкого «Дружба». В репертуаре певицы насчитывается более 400 композиций, среди которых «Дружба», «Огромное небо» и многие другие.