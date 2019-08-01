Самара, , 09:48 — REGNUM

Арт-объект «Кошка-хвост-трубой» вскоре будет установлен в Самаре. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Объект был создан участниками молодежного форума «iВолга-2019», на который съехались молодые люди от 18 до 30 лет из разных регионов Приволжского Федерального округа.

Идею установки данного арт-объекта уже поддержала глава города Елена Лапушкина.

По словам самарского архитектора Ирины Шаровой, которая руководила проектом, кошка состоит из двух частей и символизирует новые, энергоэффективные технологии: 500 новых металлических деталей собраны в 3D-модель и скреплены между собой методом горячей сварки. Высота композиции составляет 2 метра, а длина — 5 метров.

Напомним, что в Самаре уже установлены порядка 10 композиций на коммунальную тему. Самые известные среди них — «кошка на батарее», памятник водопроводу, красный человек, древо жизни, пожарный гидрант, русалка возле водоразборной колонки.