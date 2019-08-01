Индианаполис, США, , 12:14 — REGNUM

Издательство Fantasy Flight Games выпустит карточную игру по вселенной супергероев Marvel. Анонс новинки был опубликован на официальном сайте компании 31 июля.

Marvel Champions будет выпущена совместно со студией Living Card Game. В игре участники должны будут выбрать колоду своего любимого героя (в базовой версии представлены Человек-паук, Железный человек, Женщина-Халк, Черная Пантера и Капитан Марвел), и использовать свойства карточек для борьбы с суперзлодеями.

Ежемесячно будут выходить дополнения с новыми персонажами, однако в отличие от традиционных коллекционных карточных игр, в комплекте будут поставляться сразу все карты героев. Игра кооперативная, поэтому придется договариваться с другими участниками партии. Всего в сессии могут принять участие от 1 до 4 человек.

Выход Marvel Champions ожидается в четвертом квартале 2019 года.

Будущую игру представили на международной выставке GenCon. Она проходит ежегодно в Северной Америке — в 2019 году в Индианаполисе с 1 по 4 августа, — и собирает геймеров и издателей под одной крышей.

Ранее стало известно, что руководитель отдела разработок Fantasy Flight Games Кори Конеска откроет собственную студию геймдизайна.

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