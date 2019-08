Москва, , 09:32 — REGNUM

В сеть выложили русскоязычный трейлер аниме-фильма «Спящая принцесса» режиссера и сценариста Кэндзи Камияма. Ролик был опубликован 31 июля на YouTube-канале прокатчика «Русский Репортаж».

В российский прокат анимационная картина выйдет 29 августа 2019 года. Её сюжет рассказывает о том, как девушка Каноэ, видящая в своих снах королевство, похожее на её родной город, однажды находит подтверждение своих снов с реальностью.

Кэндзи Камияма знаком любителям аниме по фильмам серии «Призрак в доспехах» (Ghost in the Shell). Он также работал над созданием картин «Восточный Эдем» (Eden of the East) и 009 Re: Cyborg.

