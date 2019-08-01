Кисловодск, Ставропольский край, , 09:26 — REGNUM

С 1 по 11 августа в одном из самых живописных мест Кавказских Минеральных вод — Березовском ущелье под Кисловодском — будет проходить музыкально-оздоровительный фестиваль IntoTheBus Festival 2019. На празднике открывается 14 площадок. Основные предназначены для выступлений групп из разных городов страны, но есть и «Вдохновляющее кино», «Освежающее озеро», «Правильная кухня», «Цветок жизни, «Чайное пространство» и другие. Поклонников старого доброго рока и любителей современной поп-музыки порадуют коллективы из Москвы, Краснодара, Казани, Петербурга, среди них — «Покров этно», Shakti Loka, Ritmango.

В программе форума также туристические маршруты, занятия по кундалини йоге, тантрическая астрология, андеграундное промо, лекции по химии тел и многое другое не менее занимательное. Организаторы ожидают, что в фестивале примут участие боле тысячи гостей.