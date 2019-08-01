Санкт-Петербург, , 09:22 — REGNUM

Немецкая группа Rammstein прибыла в Петербург, где вечером 2 августа даст концерт на стадионе «Газпром Арена». О прибытии музыкантов стало известно из аккаунта Тилля Линдеманна в Instagram, где лидер группы разместил видеозапись.

Стадион «Газпром Арена» (cc) Andrew Shiva

На ней музыкант проплывает на судне мимо знаменитого петербургского стадиона и называет имя города.

https://www.instagram.com/p/B0lzzi1n0CK/

Напомним, концерт метал-группы Rammstein прошел в Москве 29 июля 2019 года. Его посетили около 100 тыс. поклонников музыкального коллектива.

В связи с петербургским концертом группы в районе стадиона на Крестовском острове вводятся комплексные транспортные ограничения.

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