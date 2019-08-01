Пекин, , 08:38 — REGNUM

Китайский анимационный фильм «Нэчжа» 31 июля продолжил лидировать в китайском прокате шестой день подряд, сообщает 1 августа агентство Синьхуа.

Китайская полнометражная анимационная лента собрала 195,4 млн юаней (около $28,4 млн) за шесть дней проката. Суммарные сборы на данным момент достигли 1,3 млрд юаней, что сделало фильм самой кассовой анимационной лентой Китая.

Фильм рассказывает о китайском мифическом персонаже Нэчжа. Фильм смелым образом переосмысливает образ Нэчжа и изображает его больше, как озорного мальчугана, нежели героического мальчика, как ранее.

После «Нэчжа» расположилась китайская семейная драма «Поиск» и «Король лев» от Disney, которые заработали 20.1 млн юаней и 5,98 млн юаней соответственно за аналогичный период.