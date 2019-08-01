Бендеры, Приднестровье, , 08:16 — REGNUM

7 сентября в парке Александра Невского в памятнике архитектуры XVI века, знаменитой Бендерской крепости в Приднестровье пройдёт фестиваль кино. Программа форума, приуроченного ко Дню памяти святого благоверного князя Александра Невского, включает много мероприятий: среди них — фотозоны в крепости и славянской деревне, музыкальные выступления, костюмированные представления, богатырские забавы, стрельба из лука, мастер-классы ремесленников.

Вечером на главном экране цитадели пройдёт показ исторической драмы «Александр. Невская битва».

Инициатором и организатором фестиваля выступает Госслужба средств массовой информации, поддержку в его проведении окажет Приднестровская государственная телерадиокомпания.