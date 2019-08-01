Москва, , 08:14 — REGNUM

Музыкант и продюсер Максим Фадеев резко ответил на обвинение в плагиате, с которым выступил саратовский музыкант Пашкет (Павел Петров). Об этом 31 июля сообщило агентство RNS.

«Ели кто-то расскажет, что я девочка, я должен буду вам продемонстрировать что-то, доказывающее обратное? Ну так и все тогда», — заявил журналистам Фадеев.

Он предложил корреспондентам «прекратить позориться» и «переслушать» песню.

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Напомним, Павел Петров 27 июля 2019 года выложил в YouTube ролик, в котором продемонстрировал сходство между композицией «Дни и ночи», написанной им в 2012 году, и песней «Я просто люблю тебя». Он предложил зрителям самостоятельно решить, является ли песня Ольги Серябкиной (MOLLY) и Максима Фадеева плагиатом.

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