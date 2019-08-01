Москва, , 07:56 — REGNUM

Участник музыкального коллектива Rammstein, клавишник Кристиан Флаке Лоренц заявил, что он считает Михаила Горбачева героем. Об этом 1 августа сообщили «Известия».

По мнению Лоренца, Горбачев является «смелым человеком», являющимся инициатором разрушения Берлинской стены. Он добавил, что лично знаком с политиком, их встреча произошла в Кельне, во время церемонии вручения музыкальной премии.

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Напомним, концерт немецкой метал-группы Rammstein прошел в Москве 29 июля 2019 года. Его посетили около 100 тыс. поклонников музыкального коллектива.

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