Вашингтон, , 07:45 — REGNUM

В США отменили юбилейный, 50-й по счету, фестиваль рок-музыки «Вудсток». Об этом 1 августа сообщил журнал Variety.

Он должен был пройти в период с 16 по 18 августа 2019 года, однако утром 31 июля все заинтересованные стороны получили сообщение о его отмене.

Стало известно, что хэдлайнер фестиваля — певица Майли Сайрус отказалась от участия, присоединившись к таким исполнителям, как Raconteurs, Lumineers, а также Джону Себастиану, Кантри Джо Макдональду и Карлосу Сантана, которые участвовали ещё в самом первом «Вудстоке». Ещё до этого о своем отказе от участия сообщили Jay-Z, Dead & Company и Джон Фогерти.

Директор «Вудсток 2019» Грег Пек сообщил, что причиной отмены 50-го фестиваля стал судебный спор его организаторов с финансовым партнером. Это нарушило их планы, вынудив искать альтернативное место проведения. В итоге им просто не хватило времени, несмотря на то, что юбилейный «Вудсток» после этого решили поддержать именитые артисты.

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Напомним, впервые рок-фестиваль «Вудсток» был проведен в период с 15 по 18 августа 1969 года. Он прошел недалеко от населенного пункта Уайт Лейк, расположенного в штате США Нью-Йорк.

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