Новоалтайск, Алтайский край, , 05:47 — REGNUM

В городе Новоалтайске Алтайского края на средства президентского гранта реконструируют Белоярскую крепость. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Уточняется, что в городе уже приступили к практическому выполнению проекта музеефикации Белоярской крепости. Президентский грант составил более 3 млн рублей. Его получил благотворительный общественный фонд «Сердолик».

По словам главы фонда Сергея Попова, крепость реконструируется за микрорайоном Северный, перед селом Токарево.

По графику строительство необходимо завершить в сентябре-октябре 2019 года. Попов подчеркнул, что в общей сложности предстоит построить четыре угловых и одну въездную башни со стенами, часовню и дом приказчика.

Белоярская крепость — одно из первых русских оборонительных сооружений на территории современного Алтая. Основана в 1717 году.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Омске отреставрируют здание военного суда XIХ века. По данным архивов, в штукатурных работах в этом здании был задействован писатель Фёдор Достоевский, отбывавший в 1850—1854 годах каторгу в остроге Омской крепости.

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