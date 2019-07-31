Севастополь, , 18:07 — REGNUM

Изобилие торговых ларьков и рекламы иностранных продуктов на территории мемориального комплекса Сапун-гора в Севастополе неуместно. Такое мнение 31 июля высказал министр культуры РФ Владимир Мединский, побывавший там в рамках рабочего визита.

Владимир Мединский Www.kremlin.ru

«Изобилие ларьков с надписью «Coca-cola» меня не вдохновляет. Это не лучшее, что можно предложить посетителям музея. Подумайте, как сделать, чтобы это было комфортно посетителям, удобно, красиво и без рекламы западных продуктов», — обратился он к директору музея героической обороны и освобождения Севастополя Николаю Мусиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко сообщил, что реконструкция мемориального комплекса на Сапун-горе в Севастополе начнётся в августе 2019 года и будет стоить почти 200 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Реконструкция Сапун-горы в Севастополе будет стоить почти 200 млн рублей