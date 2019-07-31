Севастополь, , 17:59 — REGNUM

Реконструкция мемориального комплекса на Сапун-горе в Севастополе начнётся в августе и будет стоить почти 200 млн рублей. Об этом 31 июля журналистам сообщил директор музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко.

Ансамбль мемориального комплекса «Сапун-гора» Sevmuseum.ru

«Мы уже приступили к выполнению поручения президента РФ по реконструкции и оснащению современными средствами мемориального комплекса на Сапун-горе. Министерство культуры РФ выделило на эти мероприятия 189 млн рублей», — отметил Мусиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, подрядчик строительства фондохранилища севастопольского музея-заповедника «Херсонес Таврический» сорвал сроки сдачи объекта, остановив работы в начале весны 2019 года. Также были сорваны сроки масштабной реконструкции мемориального комплекса Исторический бульвар.

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