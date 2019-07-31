Севастополь, , 17:44 — REGNUM

В городе-герое Севастополе на базе бывшего кинотеатра «Украина» построят люксовый кино-лекционный комплекс, в котором будут демонстрироваться отечественные военно-исторические картины. Об этом 31 июля журналистам заявил министр культуры России Владимир Мединский.

Памятник архитектуры «Здание кинотеатра «Украина» Sevmuseum.ru

«Мы сделаем люксовый кино-лекционный комплекс в Севастополе, а может быть, и в Крыму. В нём будут предусмотрены бесплатные показы для детей и разных социальных групп, вечером комплекс будет работать как коммерческий кинотеатр, но только с «хорошим российским кино». Постараемся максимально привязать это к тематике Черноморского флота», — отметил Мединский.

По воскресеньям, уточнил министр, в нём будут демонстрироваться иностранные мультфильмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма пообещали сохранить и модернизировать одну из главных достопримечательностей крымской столицы — симферопольский Дом кино, который долгие годы не работает по назначению.

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