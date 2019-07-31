Саров, Нижегородская область, , 16:55 — REGNUM

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил главный храм Успенского собора Свято-Успенского мужского монастыря, первый камень в основание которого он заложил три года назад. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-служб полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Патриарх Кирилл Дарья Драй © ИА REGNUM

В дар храму предстоятель передал изготовленный в 30-х годах XVIII века Напрестольный крест из Свято-Успенской Саровской пустыни. Кроме того, в дар храму был передан образ Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. Патриарх попросил раздать молящимся небольшие иконы Успения Божией Матери с его благословением.

Также патриарх наградил орденом святого Серафима Саровского III степени полпреда президента в ПФО Игоря Комарова, губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, и. о. оренбургского губернатора Дениса Паслера, заместителя полпреда президента в ПФО Игоря Паньшина и директора РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саровского ядерного центра) Валерия Костюкова.

ИА REGNUM напоминает, патриарх Кирилл находится с визитом в Нижегородской области в связи с торжествами в честь Серафима Саровского.