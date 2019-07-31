Севастополь, , 16:52 — REGNUM

За последние пять лет музеи Севастополя показали грандиозный рост по всем показателям. Об этом 31 июля журналистам заявил министр культуры России Владимир Мединский.

«В целом за эти годы музеи города продемонстрировали грандиозный рост и посещаемости, и существенный рост зарплаты сотрудников. Но самое главное, что эффективно развивается их инфраструктура», — уточнил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, подрядчик строительства фондохранилища севастопольского музея-заповедника «Херсонес Таврический» сорвал сроки сдачи объекта в эксплуатацию, фактически остановив работы общей стоимостью в полмиллиарда рублей, в начале весны 2019 года. Также были сорваны сроки масштабной реконструкции мемориального комплекса Исторический бульвар.

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