Сиэтл, США, , 16:44 — REGNUM

Кинокомпания Amazon Studios превратит свой фильм «Быстрый цвет», демонстрирующий необычный подход к теме супергероев, в сериал. Об этом 31 июля сообщил портал Engadget.

https://twitter.com/engadget/status/1156543389350944768

Таким образом, создатели фильма получат возможность познакомит с его героями тех любителей кинокомиксов, которые ничего не знают про историю трех женщин обладающих суперсилами. Пока неизвестно, появится ли в шоу актриса Гугу Мбата-Роу, однако продюсеры сообщили, что сериал продолжит рассказывать историю её героини.

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Напомним, премьера фильм «Быстрыый цвет» (Fast Color) состоялась в марте 2018 года. Его сюжет рассказывает о семье в трех поколениях, в которой женщины обладают сверхспособностями.

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