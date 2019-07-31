Севастополь, , 16:43 — REGNUM

С начала 2019 года музей-заповедник «Херсонес Таврический» посетили более 400 тысяч человек, которые пополнили казну госучреждения на 25,3 млн рублей. Об этом 31 июля на совещании по развитию музеев в Севастополе заявила директор госучреждения Елена Морозова.

Херсонес Таврический Иван Шилов © ИА REGNUM

«На первое полугодие 2018 года у нас было около 260 тысяч посетителей, на сегодняшний момент — 436 тысяч человек. По финансовым показателям в прошлом году на первое полугодие было 8 с небольшим млн рублей, сейчас — 25,3 млн рублей», — подчеркнула Морозова.

Как сообщало ИА REGNUM, подрядчик строительства фондохранилища севастопольского музея-заповедника «Херсонес Таврический» сорвал сроки сдачи объекта в эксплуатацию, фактически остановив работы общей стоимостью в полмиллиарда рублей, в начале весны 2019 года.

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