Нижний Тагил, Свердловская область, , 15:57 — REGNUM

В Свердловской области открылся детский игровой парк возле Дворца культуры Уралвагонзавода (УВЗ) в Нижнем Тагиле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

В ходе торжественных мероприятий, для юных тагильчан были организованы игровые квесты, конкурсы. Также посетители могли принять участие в выступлениях, исполнив любимые песни.

В пресс-службе УВЗ уточнили, что детский парк оборудован игровыми комплексами, в нём установлено освещение и высажено более 800 деревьев и кустарников, а общий объём инвестиций предприятия составил 30 млн рублей.

Отметим, что озеленение парка будет продолжено и дальше. Также планируется установить песочницы, небольшие скульптуры и тематическую сказочную площадку.