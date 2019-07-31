Санкт-Петербург, , 15:11 — REGNUM

Популярная российская рок-группа «Сплин» даст бесплатный концерт в Санкт-Петербурге. Об этом 31 июля сообщило интернет-издание «Невские Новости».

Концерт пройдет 31 августа 2019 года на Дворцовой площади, он станет частью благотворительного проекта «Будь с Городом!». Отмечается, что мероприятие состоится при поддержке правительства Санкт-Петербурга. Начало концерта в 17:00, шоу будет продолжаться до 22:00.

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Напомним, в 2018 году группа «Сплин» выпустила свой 15-й студийный альбом «Встречная полоса». Музыкальный коллектив выступил на прошедшем в период с 18 по 21 июля 2019 года рок-фестивале «Нашествие».