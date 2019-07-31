Варшава, , 15:26 — REGNUM

В видеоигру Cyberpunk 2077 добавят персонажа автора вселенной Майкла Пондсмитта. Об этом сообщает портал Cybersport 31 июля.

В новом печатном выпуске журнала Xbox: The Official Magazine был напечатан комментарий Майкла Пондсмитта — создателя настольно-ролевой игры Cyberpunk 2020 (1990 год), по мотивам которой создается будущая компьютерная игра Cyberpunk 2077 от польской студии CD Project Red.

Пондсмитт отметил, что в будущей игре у него будет роль, однако он не может назвать, какая. Он также добавил, что поклонники Cyberpunk 2020 были уверены, что геймдизайнер должен был быть добавлен в игру.

Видеоигра Cyberpunk 2077 выйдет в апреле 2020 года. Недавно стало известно, что по игровой вселенной выпустят справочник в виде книги.

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