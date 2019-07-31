Москва, , 14:55 — REGNUM

Фильм о выдающемся советском футболисте «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» может выйти в российский прокат осенью 2019 года. Об этом 31 июля сообщил Интерфакс.

Об этом на пресс-конференции сообщил продюсер картины Олег Капанец. Он добавил, что создатели картины закончили монтаж и сейчас занимаются доработкой спецэффектов. Ожидается, что картина будет полностью готова к концу августа 2019 года. Капанец также сообщил, что на производство картины было потрачено 360 млн рублей.

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Напомним, главную роль в фильме исполнил Александр Фокин, для которого эта работа в кино стала дебютной. Лев Яшин признан ФИФА лучшим вратарем XX века, он является пятикратным чемпионом СССР и победителем Летних Олимпийских игр, которые прошли в Стокгольме в 1956 году.

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