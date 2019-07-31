Москва, , 14:27 — REGNUM

С 13 августа по 29 сентября в Государственном Дарвиновский музее в Москве будет проходить выставка макрофотографий «Большой портрет для маленькой компании». Фотохудожник музея Петр Богомазов близко познакомит посетителей, как отмечает релиз музея, «с миром существ, мимо которых мы зачастую проходим, не замечая или отмахиваясь, как от непрошенных гостей». После осмотра экспозиции, уверены организаторы, все поймут «сколь удивительно красивы и совершенны могут быть обитатели макромира».

На выставке представлено 60 портретов насекомых, пауков и рептилий — это лишь малая часть работ, сделанных Петром Богомазовым в Московской области и в поездках по Крыму, Черногории и Испании.