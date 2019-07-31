Нью-Йорк, США, , 15:17 — REGNUM

Стал известен актерский состав будущего фантастического сериала The Nevers от HBO. В каст попали актеры сериалов «Викинги», «Однажды в сказке», «Американская история ужасов» и других, сообщило издание Deadline 30 июля.

В сериале снимутся: Оливия Уильямс, Джеймс Нортон, Том Райли, Энн Скелли, Бен Чаплин, Пип Торренс, Закари Момох, Эми Мэнсон, Ник Фрост, Рошель Нил, Элеонора Томлинсон и Денис О'Хэйр. Режиссером выступит Джосс Уидон — он приложил руку к созданию культового сериала «Баффи — истребительница вампиров» и блокбастеров франшизы «Мстители» от Marvel. Последней его работой был кинокомикс «Лига справедливости» для DC и Warner Bros.

В сериале The Nevers расскажут о группировке женщин, обладающих сверхспособностями, и их борьбе с загадочными силами зла в викторианскую эпоху. Сериал должен появиться на телеканале HBO в 2020 году.

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