Омск, , 14:08 — REGNUM

В Омске пройдут работы по сохранению здания военного суда XIХ века. Как сообщили ИА REGNUM в Главгосэкспертизе России, ссылаясь на данные архивов, в штукатурных работах в этом здании был задействован писатель Фёдор Достоевский, который в 1850—1854 годах отбывал каторгу в остроге Омской крепости.

Уточняется, что омский филиал ведомства провёл проверку достоверности определения сметной стоимости работ по сохранению объекта культурного наследия — здания военного суда. Эксперты сделали вывод, что стоимость определена достоверно. Выдано положительное заключение.

Здание Окружного военного суда построили около 1858 года на территории бывшей Омской крепости. В 1994 году его внесли в перечень охраняемых объектов культурного наследия народов РФ регионального значения.

Проект предусматривает выполнение строительно-реставрационных работ. Стоимость не уточняется. В настоящее время в здании размещаются учебные помещения Омского государственного медицинского университета.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в России отпразднуют 200-летие со дня рождения Фёдора Достоевского. В Омске в честь этой даты «оцифруют» Омский литературный музей им. Ф. М. Достоевского.

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