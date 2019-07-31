Лос-Анджелес, США, , 14:06 — REGNUM

Режиссер Борис Хлебников вызвался помогать Луизе Галеевой, которая планирует снять фильм «о гендерных проблемах». Соответствующее видеообращение он направил в адрес совета при Минкульте, заседание которого прошло 31 июля.

Сюжет картины расскажет о женщине по имени Мариам, принадлежащей к некой «восточной диаспоре», которая вынуждена заниматься семейным бизнесом после смерти мужа. Как пишет ТАСС, Хлебников заявил, что картина затронет гендерную тему, которая актуальна во всем мире.

По мнению самой Луизы Галеевой, сейчас женщинам сейчас «все труднее встроиться в патриархальные семейные отношения», и, таким образом, фильм показывающий историю женщины, «разрушающей себя» и приходящей «к своему женскому началу», может иметь успех на международных кинофестивалях.

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Напомним, Борис Хлебников известен зрителям как создатель картин «Аритмия» (2017), «День до» (2019) и «Обычная женщина» (2018). Фильм «Аритмия» в 2017 году получил гран-при кинофестиваля «Кинотавр», а также победил в номинациях «Лучшая мужская роль» и «Приз зрительских симпатий».

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