Лос-Анджелес, США, , 15:16 — REGNUM

Сценаристы анимационного фильма «Человек-паук: Сквозь вселенные» могут взяться за работу над экранизацией настольно-ролевой игры «Подземелья и драконы». О судьбе проекта сообщило издание Deadline 30 июня.

Студия Paramount обратилась к Джону Дейли и Джонатану Голдшейтну с предложением поработать над замороженными ранее съемками фильма по вселенной игры Dungeons & Dragons. Кинематографисты станут режиссерами ленты. За их плечами — работа с кинокомиксом «Человек-паук: Возвращение домой» (2017), сериалом «Флэш» для Warner Bros. и фильмом «Ночные игры» (2018).

В феврале 2018 года сообщалось, что постановщиком будет Крис Маккей («Лего. Бетмен»). Когда планируется выпуск фильма — неизвестно.

Dungeons & Dragons — культовая настольно-ролевая игра, в которой игроки берут на себя роли фэнтези-персонажей и отправляются искать сокровища и сражаться с монстрами. Весной издательство Hobby World объявило, что локализует в России пятую редакцию игры.

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