Лос-Анджелес, США, , 13:33 — REGNUM

Голливудского актера и звезду кинокомиксов Marvel Роберта Дауни—младшего поймали на том, что он делает фотографии при помощи смартфона Huawei P30 Pro. Соответствующее сообщение он разместил на своей Weibo-странице.

https://twitter.com/Sudhanshu1414/status/1156151054179786752

Конфуз заключается в том, что рекламная публикация при этом была посвящена другому китайскому производителю смартфонов — OnePlus. Впрочем, некоторые пользователи отметили, что звезда фильмов Marvel вряд ли сам ведет свою Weibo-страницу, но тем не менее факт конфуза имеет место.

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Напомним, Роберт Дауни — младший стал амбассадором OnePlus в мае 2019 года. Тогда СМИ сообщили, что актер подписал с компанией долгосрочный контракт.

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