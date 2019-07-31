Москва, 31 июля 2019, 13:40 — REGNUM
Главная выставка страны рождалась в муках. Сроки открытия переносились дважды. Первоначально в планах стоял 1937 год, о чем писали в прессе, в том числе и в «Пионерской правде».
Но череда арестов и расстрелов руководящих сотрудников летом 1937 года и назначение новых привели к смещению сроков на август 1938 года. После внесения изменений в планы работ и оценки объемов окончательный срок открытия выставки установили на август 1939 года.
Привычное название «Выставка достижений народного хозяйства», те самые четыре секретных буквы ВДНХ, экспозиция получила только в 1958 году после изменения концепции выставочного пространства. А до этого работали другие четыре буквы — «Всесоюзная сельскохозяйственная выставка» (ВСХВ).
Первая Выставка открылась 1 августа 1939 года. На открытии с речью выступил Председатель Совнаркома СССР Вячеслав Михайлович Молотов:
«Сельскохозяйственная выставка — это торжество социализма в деревне, торжество наших величественных побед, одержанных под руководством партии Ленина — Сталина».
Из удивительного документа «Показатели уборки павильонов ВСХВ 1939 г.» (альбом «Всесоюзная сельскохозяйственная выставка и ее санитарно-гигиеническое обслуживание», 1939 год, Библиотека ВДНХ) можно сделать выводы о масштабах выставки и усилиях, которые регулярно затрачивались на поддержание порядка и чистоты в павильонах. Только представьте, 10 758 бутылок вина ежедневно протирались тряпками, фруктовые экспонаты менялись раз в два дня, а овощные — раз в 3−5 дней. 487 скульптур ежедневно обеспыливались сухими щетками. Обратите внимание на милую деталь: в слове Фрукты пропущена буква Р.
У юннатов сразу появились амбициозные мечты, это вам не «посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая». У советских пионеров планы и возможности более серьезные, если верить авторам «Мечты юннатов» из газеты «Пионерская правда» (№104, 02 августа 1939 год):
Вот свекла, так свекла, Сахариста и бела, Сто пудов под нежной кожей — Даже кран поднять не может!
Или предпосылки управления погодой:
Над далекой черной кручей Проплывает с громом туча. Тучу с громом и дождем Мы на поле приведем!
В журналах «Мурзилка», «Пионер» и «Костер» появляются анонсы открытия Выставки и впечатления первых посетителей.
Журнал «Костер» в №9 за 1939 год подробно рассказывает о павильонах Выставки, печатает фотографию панорамы и стихи юнната о тыкве.
На многих фотографиях, коллажах и рисунках виден высокий постамент, на котором установлена скульптурная композиция «Тракторист и колхозница» (скульпторы Рафаил Нахимович Будилов и Александр Алексеевич Стрекавин), ставшая эмблемой Выставки. В те времена на вершине башни Конституции тракторист держал сноп одной рукой, а второй обнимал колхозницу за талию. В современном варианте композиции, которая сохранилась с 1954 года и расположена над центральным входом, тракторист держит сноп обеими руками и одет более основательно.
Выставка не была постоянной, она работала только в теплое время года. Уже тогда использовалась индикация и навигация — перед центральным входом устанавливался план выставки на гигантском щите с набором кнопок, соответствующих павильонам. При нажатии на кнопку световая стрелка указывала кратчайший путь к выбранному месту.
Первая Выставка закрылась в июле 1941 года. Второе открытие состоялось только 1 августа 1954 года.
Но это была уже совсем другая выставка, занимаемая площадь была значительно увеличена, многие павильоны были перестроены (например, «Центральный» с золотой звездой на шпиле), появилось много новых монументальных сооружений в стиле «сталинского ампира», в том числе знаменитые фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Золотой колос». Хотя и на первой выставке были фонтаны, один из которых даже назывался «Колос».
А в 1958 году сельскохозяйственную выставку объединили с промышленной, и в 1959 году она открылась уже под новым названием Выставка достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ).
Добавление промышленной части значительно расширило ассортимент впечатлений, которые посетители получали на Выставке. Например, там уже в 1959 году был представлен макет телебашни, которую в реальной жизни начали строить только в 1960.
Илья Гавришин, зам. директора по информатизации и фондам Российской государственной детской библиотеки
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