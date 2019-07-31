Нью-Йорк, США, , 13:22 — REGNUM

Актер Сэм Ветвитер («Супергёрл») присоединится к актерскому составу сериала «Ривердейл» в четвертом сезоне. О новом персонаже сообщило издание ComicBook 30 июля.

Ветвитер сыграет лектора подготовительной школы, в которую отправится один из главных героев сериала, Джагхед Джонс (Коул Спроус), перед поступлением в колледж. Мистер Чиппинг, — так будут звать персонажа, — будет учить студентов писательскому ремеслу. Джагхед в сериале стремится стать писателем и в новых эпизодах получит стипендию на обучение в элитной школе недалеко от Ривердейла, города, в котором проходит действие сериала.

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Четвертый сезон шоу «Ривердейл» выйдет на телеканале CW в октябре 2019 года. Ранее было известно, что к актерскому составу присоединится актриса Шэннон Доэрти — она появится в первых эпизодах сезона.

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