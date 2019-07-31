Москва, , 13:09 — REGNUM

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о назначении первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко руководителем оргкомитет по подготовке и проведению фестиваля творческих сообществ «Таврида — АРТ». Сообщение размещено на портале правовой информации. Фестиваль входит в программу форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». В 2019 году он пройдет с 20 по 26 августа. Однако, ясно, что проект выходит на новый уровень, и руководство страны придает ему особое внимание. Под Судаком продолжается строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида», полный ввод в эксплуатацию намечен на конец 2022 года.

О значимости фестиваля говорит и состав оргкомитета, в который вошли глава Крыма Сергей Аксенов, вице-премьер Ольга Голодец, руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, генеральный директор компании «Яндекс» в России Елена Бунина, руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова, заместитель министра культуры Николай Овсиенко и многие другие.