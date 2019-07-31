Москва, 31 июля 2019, 12:05 — REGNUM
Музыкальный критик Сергей Соседов назвал прошедший в Баку музыкальный фестиваль «Жара» «убожеством», «ярмаркой тщеславия» и деградацией шоу-бизнеса. Интервью с ним было опубликовано 30 июля в журнале «Собеседник».
При этом Соседов сообщил корреспондентам издания, что сам на фестиваль он не ездил, однако в течение нескольких вечеров подряд слушал трансляцию. Он заявил, что единственным действительно впечатлившим его участником стала Наташа Королева, исполнившая свою старую песню «Желтые тюльпаны».
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Напомним, фестиваль «Жара» прошел в Баку с 25 по 28 июля 2019 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что во время одного из его мероприятий была госпитализирована Анита Цой. Впоследствии певица рассказала: это произошло потому, что она споткнулась на лестнице и повредила ногу.
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