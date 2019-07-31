Москва, , 12:05 — REGNUM

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал прошедший в Баку музыкальный фестиваль «Жара» «убожеством», «ярмаркой тщеславия» и деградацией шоу-бизнеса. Интервью с ним было опубликовано 30 июля в журнале «Собеседник».

При этом Соседов сообщил корреспондентам издания, что сам на фестиваль он не ездил, однако в течение нескольких вечеров подряд слушал трансляцию. Он заявил, что единственным действительно впечатлившим его участником стала Наташа Королева, исполнившая свою старую песню «Желтые тюльпаны».

Сергей Соседов «У меня было ощущение, что фестиваль готовят, спонсируют и проводят психически нездоровые люди»

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Напомним, фестиваль «Жара» прошел в Баку с 25 по 28 июля 2019 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что во время одного из его мероприятий была госпитализирована Анита Цой. Впоследствии певица рассказала: это произошло потому, что она споткнулась на лестнице и повредила ногу.

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