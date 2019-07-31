Москва, , 11:49 — REGNUM

31 июля в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ открывается выставка «Коллекция Ульяновского художественного музея: Поленов, Пластов, Пикассо и не только». На ней будут представлены 90 полотен выдающихся русских художников Василия Верещагина, Исаака Левитана, Сергея Коровина, Владимира Маковского, Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина и других из коллекции Ульяновского областного художественного музея. Особый интерес посетителей вызовет, по мнению устроителей экспозиции, 16 керамических работ, расписанных Пикассо. Их музей получил в дар в 1970 году от Надежды Леже, вдовы французского художника Фернана Леже.

Выставка будет работать до 3 ноября. Проект на ВДНХ организован в рамках программы межмузейного обмена «Резидент».