Гуанчжоу, Китай, , 11:25 — REGNUM

В общей сложности 70 детских фильмов со всего мира будут представлены на кинофестивале, который с 14 по 18 ноября пройдет в столице провинции Гуандун городе Гуанчжоу на юге Китая, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

Фестиваль спонсируется департаментом по связям с общественностью Муниципального департамента Компартии Китая по городу Гуанчжоу, а также Китайской ассоциацией детских фильмов. Половина из фильмов будет китайского производства, остальные — иностранного, сообщили организаторы во время пресс-конференции в Пекине.

Для того чтобы отметить 70-летие со дня основания КНР, от пяти до десяти фильмов, произведенных в Китае за последние семь десятилетий, будут показаны на экране. Фестиваль также проведет ряд побочных мероприятий, вроде обзора фильмов и форумов наряду со специальными показами немецких детских фильмов.