Лос-Анджелес, США, , 11:03 — REGNUM

Создатели блокбастера «Мстители: Финал» хотели с помощью перемещений во времени повлиять на характеры персонажей. Решение режиссер Джо Руссо и сценарист Стивен Макфили объяснили в рамках выхода цифровой расширенной версии фильма на DVD, сообщило издание ComicBook 30 июля.

Руссо и Макфили признались, что считают перемещения во времени — нелепой в научных реалиях тенденцией, вызванной в кинематографе жанровой необходимостью. Но сцены с перемещением во времени позволяют героям встретиться со своими близкими, которых уже нет в живых, и это влияет на развитие их характера.

Макфили добавил, что Мстители в фильме с помощью перемещений во времени не только собирают волшебные камни Бесконечности, но и лечат свои и чужие душевные раны, исправляя ошибки прошлого и встречая других персонажей.

Ранее из-за выхода фильма «Мстители: Финал» в продажу на цифровых носителях Marvel Studios опубликовали несколько вырезанных сцен. Среди них — сцена, в которой Тони Старк бреет енота Ракету.

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