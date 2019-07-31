Казань, , 07:41 — REGNUM

Комитет по охране объектов культурного наследия Татарии до 16 августа 2019 года проведёт общественные обсуждения планов «для производства работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1910—1943 гг. жил химик Богородский Алексей Яковлевич. Здесь в годы Великой Отечественной войны, находясь в эвакуации, жили в 1941—1942 гг. партийный и государственный деятель, литературовед Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич, геолог Белянкин Дмитрий Степанович, химик Пшеницын Николай Константинович и др.». Экспертная комиссия уже вынесла заключение, что проектная документация соответствует законодательству в области государственной охраны объектов культурного наследия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дом, расположенный в центральной части Казани, построен в XIX веке. Под государственную охрану объект взяли в июле 1987 года по решению Совета министров Татарской АССР.

«Целью проекта является разработка научно-проектной документации по реставрации фасадов памятника с воссозданием утраченного декора и сохранением и выявлением характерных особенностей городского жилого дома начала ХХ века», — уточняется в экспертном заключении.

Напомним, дом находится на Волкова, 42, а проектные документы были разработаны АО «ТСНРУ». Здание расположено на территории исторического поселения регионального значения. Первым владельцем дома, разрешение на строительство которого выдано в 1890 году, была купчиха Новикова.