Ульяновск, , 07:30 — REGNUM

В Ульяновской области детей будут учить правилам дорожного движения в специальных центрах, которые создадут в каждом муниципалитете. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам его поездки в Старокулаткинский район.

При посещении пришкольных территорий глава региона Сергей Морозов особое внимание акцентировал на вопросах безопасности, включая ситуацию на дорогах и ДТП. Было отмечено, что зачастую причинами аварий на трассах являются «элементарная невнимательность и незнание правил», поэтому необходимо усилить профилактическую работу по безопасности дорожного движения, в том числе в образовательных учреждениях. В связи с этим губернатор поручил создать центры по обучению детей правилам дорожного движения в каждом муниципальном образовании Ульяновской области.

Отметим, 29 июля в Ульяновской области сотрудниками УГИБДД выявлено 8449 нарушений ПДД, совершенных водителями, в том числе 67 — за непредоставление преимущества пешеходам, 35 — за нарушения ПДД пешеходами, 39 — за нарушение требований пользования ремнями безопасности, 11 водителей управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.