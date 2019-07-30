Дербент, Дагестан, , 18:24 — REGNUM

Скелет древней девочки-подростка и глиняный кувшин возрастом около 1500 лет обнаружили археологи в дагестанском городе Дербенте, недалеко от стен цитадели Нарын-Кала. Раскопки, продолжавшиеся в течение месяца, проводились работниками и студентами Института истории, археологии и этнографии дагестанского научного центра РАН, сообщили ИА REGNUM 30 июля в пресс-службе мэрии города.

Раскопки проходили в сосновом бору, где несколько лет назад доктор исторических наук, профессор Муртазали Гаджиев обнаружил территорию предшественника Дербента — древнего поселения, которое датируется I—VI веком нашей эры. Здесь находятся остатки фундаментов каменных домов и стены древних людей. По мнению учёных, именно с этого места началась городская история Дербента.

«Мы планируем и в дальнейшем вести тут раскопки, потому что, это вызывает всесторонний интерес не только у общественности, но и в научной среде», — цитирует пресс-служба слова профессора Гаджиева.

Напомним, Дербент является древнейшим городом России. В 2015 году он отпраздновал своё 2000-летие. Однако первые поселения здесь возникли ещё задолго до нашей эры.

Читайте также: Джума-мечеть VIII века в Дербенте отреставрируют за 264 млн рублей