Чебоксары, , 17:37 — REGNUM

В Чебоксарах число первоклассников и в целом школьников растёт, как следствие — увеличивается число вакансий для учителей. В новом учебном году ещё две школы перейдут на двухсменный режим работы, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию о ходе подготовки к новому учебному году.

По данным мэрии, в новом учебном году в Чебоксарах впервые сядут за парты около 7300 детей, что на 1,85% больше, чем было в предыдущем учебном году — тогда впервые звонок прозвенел для 7 132 детей. В целом число школьников вырастет с 56,9 тыс. до 60 тыс.

При этом вырастет число работающих в двухсменном режиме школ: если в прошлом году было 20, то в новом учебном году их станет 22. Во вторую смену будут учиться 9,5% школьников.

Муниципальные власти также обращают внимание на нехватку учительских кадров. По данным на 26 июля, в школах требовалось 137 педагогов (в 2018 году — 144 вакансии, в 2017 году — 152).

«Такой рост вакансий происходит за счёт ежегодного повышения количества учащихся (более 2−2,5 тыс.)», — поясняют в управлении образования.

Всего в Чебоксарах действуют 189 образовательных организаций, в том числе 121 детский сад, 61 школа, четыре организации дополнительного образования детей и три загородных оздоровительных лагеря.