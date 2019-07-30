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Издательство Hobby World выпустило настольную игру по фантастическому миру Говарда Лавкрафта. О новинке «Особняки безумия» компания рассказала в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» 30 июля.

«Особняки безумия» — настольная кооперативная стратегическая игра, действия в которой разворачиваются в вымышленном городе Аркхем. Игроки примеряют на себя роли детективов и расследуют темные комнаты таинственных домов и улицы города, чтобы раскрыть присутствие пришельцев и избавить жителей от надвигающейся катастрофы. В партии участвуют от 1 до 5 человек, игровое время рассчитано на 2−3 часа.

Это вторая редакция игры: теперь вместо помощника и ведущего, которым раньше был кто-то из игроков, выпущено бесплатное мобильное приложение. Оно помогает со стартовой раскладкой игровой карты, дает подсказки и отображает головоломки, решение которых необходимо для продвижения по сюжету.

Игра «Особняки безумия» (Mansions of Madness) была выпущена издательством Fantasy Flight Games в 2010 году.

Ранее издательство Hobby World рассказало о будущей локализации полукооперативной игры в жанре космической фантастики «Немезида».

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