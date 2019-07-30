Лос-Анджелес, США, , 16:46 — REGNUM

Дочери Брюса Ли не понравилось то, как Квентин Тарантино изобразил в фильме «Однажды в Голливуде» её отца. Об этом 30 июля сообщил портал The Guardian.

Шеннон Ли, посмотрев картину, заявила, что режиссер показал карикатуру на Брюса Ли. Она сказал, что это вышло «уныло» и ей было дискомфортно находиться в кинотеатре среди людей, смеющихся над её отцом.

Дочь известного мастера боевых искусств и актера добавила, что Тарантино показал её отца в фильме надутым и высокомерным придурком, а не человеком, который должен был биться в три раза лучше других, чтобы получить желаемое.

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В российских кинотеатра новый фильм Квентина Тарантино начнут показывать 8 августа 2019 года. В США в широкий прокат картина вышла 26 июля. Роль Брюса Ли в ней исполнил актер Майк Мо (сериалы «Касл», «Империя»).

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