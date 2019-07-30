Лос-Анджелес, США, , 16:59 — REGNUM

В Marvel Studios ищут актрису на роль трансгендерного персонажа. О запустившимся кастинге сообщило издание GeekWorldWide 29 июля.

Роль под кодовым именем «Джессика» относится к проекту, который выйдет в 2020 или 2021 году, что может быть один из пяти анонсированных фильмов четвертой фазы киновселенной Marvel. Ищут трансгендерную актрису любой национальности. Учитывая появление в будущем фильме «Тор 4: Любовь и Гром» появление представителей ЛГБТ-сообщества, а также то, что в комикс-вселенной Marvel существует только один трансгендерный персонаж, издание полагает, что кастинг проводится на роль Серы.

Сера — представительница расы Анахорет, бескрылых ангелов-мужчин. В комиксах она идентифицировала себя как женщину, в отличие от своих соотечественников, и была любовницей сводной сестры Тора.

Ранее стало известно, что в фильме «Тор 4: Любовь и Гром» зрители увидят первую любовную линию между двумя ЛГБТ-персонажами — валькирии в исполнении Тессы Томпсон и бывшей подруги Тора Джейн Фостер (Натали Портман).

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