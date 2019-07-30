Лос-Анджелес, США, , 16:22 — REGNUM

Компания Netflix анонсировала триллер «Милая девушка», главную роль в котором исполнит Джейсон Момоа. Об этом 30 июля сообщил портал Engadget.

Сюжет картины расскажет о том, как главный герой по имени Купер будет мстить людям, ответственным за смерть его жены, поклявшись восстановить справедливость. Netflix пока что не назвала точную дату выхода картины на экраны.

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Ранеестало известно, что Джейсон Момоа снимется в предстоящем фильме режиссера Дени Вильнёва «Дюна» по мотивам известного произведения Фрэнка Герберта. Актер исполнит роль Дункана Айдахо.

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