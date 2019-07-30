Вашингтон, , 16:00 — REGNUM

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев мира. Список был опубликован 30 июля на сайте издания.

Место лидера досталось дуэту The Chainsmokers (диджеи и продюсеры Эндрю Таггарт и Алекс Полл), за год они смогли заработать $46 млн. Второе место занял Marshmello ($40 млн), третье — Кэлвин Харрис ($38,5). В топ-5 кроме них вошли Стив Аоки ($30 млн) и Diplo ($25 млн).

В десятку самых высокооплачиваемых диджеев 2019 года также попали Tiësto ($24 млн), Мартин Гаррикс ($19 млн), Девид Гетта ($18 млн), Zedd ($17 млн) и Армин ван Бюрен ($15 млн).

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Напомним, в июле 2018 года первое место в списке занял Кэлвин Харрис (шестой год подряд), тогда его годовой доход составил $48 млн. На второй позиции оказались The Chainsmokers ($45,5 млн), а третью строчку занял Tiësto ($33 млн).

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